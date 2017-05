Vi propongo un test molto conosciuto in rete. Se non lo avete mai fatto cimentatevi subito, se invece già lo conoscete probabilmente vi interesserà questo articolo in cui provo a spiegare perchè il 98% della popolazione risponde allo stesso modo.

Il seguente test è davvero impressionante. Non è un trabocchetto: per favore fatelo bene fino in fondo, non è lungo.

Vi siete mai chiesti se la vostra mente è normale o diversa?

Fate seriamente l’esercizio di riflessione e trovate la risposta !!! Seguite bene le istruzioni, e rispondete alle domande una per una al più presto possibile, ma non continuate prima di avere terminato la precedente.

Non occorre scrivere le risposte. Sarete sorpresi del risultato, ve logarantisco.



Quanto fa: 15+6

3+56

89+2

12+53

75+26

25+52

63+32

Un po’ più difficile ma è il vero esercizio! Allora coraggio:

123+5

b

b

PRESTO! PENSATE A UN UTENSILE DA LAVORO E A UN COLORE!

Poi scorrete più giù.

a

a

a

a

Scendete ancora.

b

b

b

b

Pensate a un martello ROSSO non è vero???

Se non è così, fate parte del 2% della popolazione la cui mente è abbastanza diversa per pensare a qualcos’altro.

98% della popolazione risponde’martello rosso’ se le si dà da fare questo esercizio. Fa venire la pelle d’oca vero?

Adesso, se vi interessa, potete leggere il motivo per cui il 98% della popolazione risponde allo stesso modo!

Ultim’ora: ho aggiornato il post aggiungendo “da lavoro” alla parola utensile dato che in effetti in Italia usiamo questa parola anche per indicare un utensile da cucina.