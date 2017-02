Su Michael Jackson, lo sbiancamento e la vitiligine.

Quando pensavo a Micheal Jackson mi chiedevo spesso come diavolo avesse fatto a diventare bianco. L’altro giorno, in seguito alla sua prematura scomparsa, la curiosità si è fatta così forte da spingermi a cercare una risposta.

La prima risposta che ho trovato è che l’intervento chirurgico di “sbiancamento” non esiste ce lo conferma il fatto che nessuno oltre a Micheal si sarebbe mai sottoposto a questo intervento…

La soluzione è invece una malattia neanche troppo rara: la vitiligine.

Vitiligine

Wikipedia nella sua versione italiana ci informa che: “la vitiligine è una malattia non contagiosa caratterizzata dalla comparsa sulla cute o sulle mucose, di chiazze non pigmentate, ovvero di zone dove manca del tutto la fisiologica colorazione dovuta al pigmento, la melanina, contenuto nei melanociti. I melanociti resterebbero vitali, ma smetterebbero di produrre melanina.

L’origine è sconosciuta (anche se si sospettano fattori autoimmuni e/o predisposizione genetica), né sono noti fattori scatenanti o favorenti anche se è stata documentata un’incidenza maggiore tra componenti della stessa famiglia e fattori di stress che danno il via alla manifestazione primaria della vitiligine o alla sua recrudescenza dopo periodi – anche lunghi – di stasi.”



Ma manca qualcosa nella versione italiana perchè altrimenti non si spiegherebbe perchè Micheal fosse “sbiancato” del tutto e non solo a chiazze ma per fortuna la versione inglese di wikipedia è più aggiornata e ci infomra che esiste una forma rara di vitiligine chiamata “vitiligo universalis” in cui rimangono pigmentate solo piccolissime zone di cute.

Le probabitità che una forma rara di una malattia abbastanza rara abbia colpito una persona così famosa sono di certo molto basse ma è andata proprio così ed infatti fu proprio lui ad ammettere al sua malattia in un’intervista ad Oprah Winfrey nel 1993 e il lato positivo è che ha reso popolare una malattia fino ad allora praticamente sconosciuta e questo ha portato di sicuro vantaggi per tutti i malati di vitiligine.

Riposi in Ace.