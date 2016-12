Una mia amica soffre della “Sindrome delle gambe senza riposo”.

Aveva sempre saputo che era un sintomo di qualcosa, ma i medici la liquidavano frettolosamente dicendo:” Signora forse questa malattia è nella sua testa.”

Lei sapeva che non era cosi, fin dall’infanzia, la notte soprattutto era sottoposta a dei movimenti rapidissimi involontari dei piedi che le impedivano un sonno sereno.

Aveva imparato, suo malgrado a convivere con i suoi “piedi iperattivi”e si accingeva a rassegnarsi all’ idea che l’avrebbero accompagnata per tutta la vita, quando si è imbattuta in una ricerca che parlava della Sindrome delle gambe senza riposo che ne spiegava l’origine genetica e che si associava ad una carenza di ferro.

Aveva ragione, quella malattia esisteva realmente, molte altre malattie come questa hanno dei nomi soltanto ora, prima i pazienti che parlavano di questi sintomi venivano guardati con perplessità e se ne individuava un’ origine psicologica.

Questi sono i nomi di alcune malattie difficili da diagnosticare fino a poco tempo fa: Sindrome da affaticamento cronico, Colon irritabile, Celiachia!

La ragione per cui ho scritto questo post è per dare fiducia ai lettori di imparare ad ascoltare il proprio corpo e imparare a leggere i nostri sintomi, e a dargli voce.



È fondamentale imparare a descrivere i propri sintomi in maniera dettagliata esprimendosi anche in maniera creativa, in modo tale da rendere più semplice possibile ala comprensione del fenomeno da parte di chi vi ascolta. Può essere utile compiere una ricerca su internet, conoscere e confrontarsi con gente che è già affetta da questo problema ,soprattutto incominciar a prendere coscienza del ruolo determinante che ha la nostra psiche anche sul nostro corpo.

C’è bisogno di molto tempo e di tante ricerche prima che una malattia venga riconosciuta dall’ autorità medica, per questo bisogna ssere vigili sui nostri sintomi , essi potrebbero far parte di campi inesplorati della medicina.

Ad esempio la sindrome da alienazione genitoriale non è diagnosticata dal DSM IV, ma non si può certo dire che molta gente non ne sia affetta, ad esempio anche i primi soccorritori dell’ undici settembre si sono sentiti dire cha l’ origine dei loro sintomi era data dallo stress, ma recenti indagini cliniche ne mostrano l’ origine medica .

Questo è il motivo per cui una malattia che non è contemplata dai manuali di medicina , non vuol dire che non esista.