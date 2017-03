Si usano troppi antibiotici!

Photo by limowreck666

“Troppi antibiotici nella vita degli italiani che ne usano sempre di piu’ e male e cresce l’antibiotico resistenza: ogni giorno un milione e mezzo di cittadini assume questi medicinali ed e’ cresciuto del 400% l’uso di alcuni prodotti. Il pericolo e’ quello di trovarci fra qualche anno senza gli strumenti per combattere le infezioni, proprio a causa della capacita’ dei batteri di modificarsi imparando a resistere all’attacco dei farmaci.



Domani 18 novembre sara’ la giornata europea per il corretto uso dei farmaci e l’Agenzia Italiana del Farmaco assieme all’Istituto superiore di sanita’ e al Ministero del Welfare hanno realizzato una campagna di comunicazione ad hoc:”Antibiotici si’, ma con cautela”. Dal 1998 ad oggi la Commissione Europea ha emanato diverse raccomandazioni sul problema dell’antibiotico-resistenza, considerato prioritario in sanita’ pubblica. Lungo questa linea, il CDC Europeo (ECDC) ha proposto l’istituzione della Giornata Europea degli Antibiotici per sensibilizzare la popolazione generale sul loro uso consapevole. La giornata sara’ celebrata contemporaneamente in tutti i paesi Europei.”



