Sei daltonico? Scoprilo e scopri come i daltonici vedono le immagini colorate

Il Daltonismo è una comune malattia legata al sesso caratterizzata da un funzionamento non corretto delle cellule fotosensibili dell’occhio. È un difetto di natura prevalentemente genetica. Tuttavia, può insorgere anche in seguito a danni agli occhi, ai nervi o al cervello e persino in seguito all’esposizione ad alcuni composti chimici.

Si definisce daltonica la persona che non riesce a distinguere colori di diversa lunghezza d’onda.

I principali tipi di daltonismo sono la deuteranopia (deficit per i colori verde-rosso) e la tritanopia (deficit per i colori blu-giallo).

Prova a fare questo test in cui devi riuscire a distinguere il numero celato fra i puntini di colore.

Se poi siete curiosi di vedere come un daltonico eccovi alcune foto modificate con Vischeck un software scaricabile gratuitamente e, se siete daltonici, dallo stesso sito potete anche scaricare un software che permette di modificare le foto in modo da rendervi visibili le differenze tra i colori.