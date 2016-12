Oggi vi parlo di una realtà unica in Italia, ovvero il Poliambulatorio Sociale della Cooperativa Nuova Città, che ha sede a Capurso (Ba) in Via Ortolabruna 23. È il primo poliambulatorio italiano ed essere gestito da una ONLUS.

Fra le varie specialità presenti nel centro è ad esempio possibile prenotare prenotare una visita cardiologica.

Le visite cardiologiche possono essere integrate con i principali accertamenti diagnostici necessari, come l’elettrocardiogramma, l’ecocuore, l’ecocolordoppler degli arti superiori, l’eco carotide, l’holter pressorio dinamico e l’holter cardiaco.

L’intento del personale medico è quello di prevenire e curare le varie patologie che possono colpire il sistema cardiovascolare, fornendo al paziente tutti gli strumenti e le conoscenze a disposizione per il benessere psico-fisico e collaborando anche con i colleghi specialisti delle altre specializzazioni per l’inquadramento a 360° della situazione di salute del paziente.

Il responsabile dell’ambulatorio di Cardiologia è il Dr. Carmelo Cicolella

Due modi per prenotare la visita specialistica al costo di € 48,00:

1. Chiamare allo 080 4550079

2. Mandare una mail a coop.nuovacitta@libero.it (verrete ricontattati)

Perché una tariffa così bassa? Perché la Cooperativa Sociale Nuova Città ha chiesto a 20 specialisti, già affermati nel loro settore, di dedicare alcune ore al sociale, abbassando in modo sostanziale il proprio onorario. E’ il primo esperimento di questo tipo in Italia!

Le Specialità presenti nel poliambulatorio sono:

Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, Andrologia, Ortopedia, Medicina Estetica, Allergologia, Dietologia, Endocrinologia, Nefrologia, Pediatria, Chirurgia Plastica ed Estetica, Medicina del Lavoro, Gastroenterologia, Reumatologia, Neurologia, Psichiatria, Medicina legale, Pneumologia, Osteopatia, Psicoterapia.

N.B. Presso il Poliambulatorio o presso il vostro domicilio (Bari, Capurso, Triggiano, Valenzano) è possibile eseguire anche i seguenti test diagnostici:

Urea Breath Test con C13 per l’Helicobacter pylori, Test intolleranza al Lattosio, Breath test al lattulosio, Holter dinamico e Holter pressorio, Elettrocardiogramma.

Mensilmente vengono organizzate le nostre “Giornate della prevenzione“, in cui i test sono offerti a prezzi ulteriormente scontati.

