Le posizioni per dormire che alleviano il mal di schiena

Mentre dormiamo è importante assumere una posizione che non provochi dolore, ma quale ?

Trovare la giusta posizione può aiutare a non svegliarsi con il mal di schiena, a volte sono sufficienti piccoli cambiamenti per non aggravare lo sforzo della vostra schiena. Scegliete una posizione comoda per dormire prendete un materasso adatto, una sedia reclinabile e un letto dotato di ottime doghe e il mal di schiena sarà solo un ricordo.

Voi come dormite?

Dormire di lato

E’ consigliabile Dormire dallo stesso lato dei piedi, leggermente reclinati con il busto, tenendo un cuscino tra i piedi, è adatto anche un cuscino piuttosto grande di queli che mettete sotto la testa.

Questa posizione è consigliata a chi soffre di osteoartite alla spina dorsale, o a chiunque soffra di dolori alla spina dorsale o accusa dolori all’anca.

Dormire di schiena

Se abitualmente dormite di schiena, è consigliabile mettere un cuscino sotto le ginocchia, aiuta a mantenere la normale curva del corpo. Vi suggeriamo di porre un fazzoletto arrotolato sotto la vostra schiena per creare un ulteriore supporto alla parte posteriore del corpo. E’ fondamentale creare un rialzo per collo con un buon cuscino.

Questa posizione è consigliata a chi avverte dolori lombari.

Dormire a pancia in giù

Dormire a pancia in giù può causare dolori alla vostra schiena. Se non è possibile assumere nessun’altra posizione, diminuite lo sforzo della schiena posizionando un cuscino sotto il bacino. Se possibile tenete un cuscino sotto la testa, allevia la tensione della schiena.

Questa posizione risulta d’aiuto a chi è affetto da una malattia degenerativa oppure chi è vittima di un’ernia al disco.

Scegliere il giusto materasso

Spesso i problemi legati al sonno dipendono dal luogo dove dormiamo. Migliorare la posizione in cui dormiamo a volte non basta, infatti bisogna aver molta cura del letto. Quanto il materasso deve essere duro dipende da una scelta personale. Se avvertite cronici dolori alla schiena, è preferibile dormire su di un materasso mediamente duro, cercate di sincerarvi di queste caratteristiche prima dell’acquisto.

Tuttavia anche un materasso un po’ più soffice non contribuisce ad aumentare il mal di schiena. Risulta una buona scelta per lenire dolori lombari dormire su una poltrona reclinabile tenendo la testa e le gambe tenute in alto, per una pennichella ovviamente.

Via Mayo Clinic

