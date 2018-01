L’adolescente traumatizzato fra mito e realtà

storie di dolore, aggressività e violenza

3 Febbraio 2018, ore 15.00 – 19.00

Sala convegni castello angioino di Conversano

Gli adolescenti sono essenzialmente degli isolati che non vogliono essere compresi e chiunque pone loro delle domande deve aspettarsi delle bugie. In questa fase dello sviluppo spesso si manifesta il mostro interiore, frutto del dolore, delle incomprensioni, dei traumi che si sono verificati nella prima infanzia, che, come il “mostro mutaforma” di IT, il più celebre romanzo di Stephen King, prende le sue sembianza dalle più intime paure del singolo ragazzo.

Di fronte a violenze, abusi sessuali e maltrattamenti, l’adolescente perde in modo drammatico la certezza su ciò che è bene e ciò che è male, e smarrisce la percezione della propria inviolabilità e del proprio valore. Ascoltando le ragioni evolutive del disagio affettivo e relazionale giovanile e inquadrandole nella storia della loro origine ed evoluzione, è possibile comprendere a fondo la crisi che attanaglia i ragazzi e fornire loro un sostegno adeguato.

Il convegno intende promuovere e sviluppare queste tematiche, fornendo letture approfondite del significato delle manifestazioni della sofferenza giovanile.

Come frutto di una intensa e coinvolta partecipazione ai lavori del convegno, i partecipanti, avranno l’opportunità, ricca di basi scientifiche e cliniche, di acquisire una maggiore consapevolezza del mondo dell’adolescente.

Il convegno è organizzato dal centro di psicologia per la famiglia “La casa sull’albero” di Bari.

Relatori

prof.ssa Nunzia Tarantini , psicologo-psicoterapeuta, analista ad orientamento junghiano, associato ricercatore dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica (ARPA);

, psicologo-psicoterapeuta, analista ad orientamento junghiano, associato ricercatore dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica (ARPA); dr.ssa Carmen Donato La Vitola , psicologo psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico, direttore scientifico del Centro di Psicologia per la Famiglia “La Casa sull’Albero” di Bari;

, psicologo psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico, direttore scientifico del Centro di Psicologia per la Famiglia “La Casa sull’Albero” di Bari; dr. Daniele Aprile, medico psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico,

direttore sanitario del Centro Medico Nuova Città di Capurso.

Ingresso libero. Informazioni: 080 4550079