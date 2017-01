Il fegato è la ghiandola più grande del corpo umano ed è responsabile della produzione della bile, contribuisce al metabolismo e esegue altre funzioni che ci mantengono in buona salute. Le altre funzioni del fegato includono l’immagazzinamento del glicogeno, la distruzione dei globuli rossi, e la sintesi di alcune proteine.

La pulizia del fegato è fondamentale, infatti è necessario disintossicare il più importante organo di pulizia del corpo affinché funzioni nel miglior modo possibile. Mangiare cibo sano, bere molto e nutrirsi con alimenti ricchi di acqua sono alcuni dei migliori modi per mantenere il fegato in buona salute. Sfortunatamente molte persone non lo fanno e così la purificazione del fegato diventa un modo per eliminare la maggior quantità di tossine possibile dall’organismo.

Sebbene esistano molti programmi, supplementi e articoli che vi possono aiutare nel vostro processo di disintossicazione, potreste attuarlo anche da soli in modo naturale,l’autore Arvind Arvalia ha descritto come ha seguito un piano di disintossicazione basandosi sul libro “Sunfood Diet Success System”di David Wolfe.



Perciò ho estratto i punti salienti e li ho riassunti in cinque passi principali:

1. Bere succo fresco di mela 3 o 4 volte al giorno, usando mele acidule.

2. Succhiare bastoncini di Cassia nelle sere del terzo e quarto giorno.

C’è una grande confusione tra cannella e cassia, tanto che persino nelle confezioni in cui vengono vendute a volte viene confuso il loro nome. La cannella viene venduta macinata, o in bastoncini simili a sigari. Invece i bastoncini di Cassia sembrano proprio dei piccoli ramoscelli d’albero.

3. Nel pomeriggio del quarto giorno , al massimo dopo due ore dall’aver bevuto l’ultimo succo di mela, bere 250 ml di olio d’oliva , biologico, spremuto a freddo e a pietra, e poi bere 250 ml di succo fresco di limoni biologici. Sembra un intruglio disgustoso ma è la chiave per la disintossicazione. Se vi può aiutare sorseggiatelo lentamente.

4. Dopo aver bevuto l’olio e il succo di limone, riposatevi per il resto del giorno. Sdraiatevi sul lato destro con una borsa di acqua calda sulla pancia proprio nel punto della gabbia toracica dove si trova il fegato.

5. Il quinto giorno ricominciate ad alimentarvi normalmente ma in maniera graduale e leggera, continuate a riposarvi il più possibile.

Questo non è l’unico modo di purificare il fegato ma è quello che preferisco e ho fatto “mio”.

Se sei interessato a iniziare una disintossicazione del fegato, il miglior modo è scegliere un tipo di pulizia che ti si adatti bene. Leggi qualche libro e trova quella che ti piace di più. Se hai già provato un processo di purificazione del fegato, mi piacerebbe conoscere le tue impressioni tramite i tuoi commenti.

