Intossicazione da mercurio: sintomi e diagnosi

Negli ultimi due post dal titolo “Ci stiamo intossicando con il mercurio?” e “Ma il tonno è leggero?” vi ho parlato di un po’ di modi per “assumere” il mercurio, oggi invece vedremo come riconoscere un’intossicazione e come diagnosticarla.

Sintomi intossicazione da mercurio

Affaticamento, stanchezza e mancanza di energia

Cambiamento dell’andatura, discorsi confusi e disturbi emotivi

Depressione e/o scoraggiamento, timidezza

Perdita dell’autocontrollo, sbalzi di umore, nervosismo

Vertigini

Poca o nulla memoria

Deficit uditivi e/o visivi (con anche perdita della vista)

Disfunzione delle ghiandole surrenali, con conseguente diminuzione di resistenza allo stress

Alopecia (perdita di capelli)

Anoressia

Malformazioni congenite dei feti. (Secondo il FDA le donne incinte sono le più a rischio)

Arrossamenti del viso o di altre parti del corpo (esantemi)

Dermatite

Iperattività

Disfunzioni tiroidee

Disfunzioni del sistema immunitario

Insonnia

Danni renali

Formicolio e/o dolore agli arti, tremori, debolezza muscolare

Salivazione eccessiva

Emicranie

Colite, pancia gonfia

Come potete notare i sintomi sono abbastanza vaghi e questo è il motivo per cui spesso per i medici (a parte il Dr. House) è difficilissimo fare la diagnosi.

Come fare diagnosi di intossicazione da mercurio?

Sia il sangue che i capelli possono essere usati per determinare il gradi di intossicazione da mercurio, ma è molto importante sapere che i livelli assoluti nei capelli sono circa 300 volte superiori a quelli del sangue. C’è un test chiamato Mineralogramma o biopsia tissutale del capello che permette di conoscere i livelli del Mercurio e di altri minerali tossici (tipo Piombo, Arsenico, Alluminio, Cadmio etc etc ) semplicemente analizzando un ciuffo di capelli, uletriori informazioni su questo esame le potete trovare qua.