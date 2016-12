Doppio mento: come eliminarlo e prevenirlo.

Hai il doppio mento? Temi questo problema? Se desideri continuare ad avere un solo mento, allora leggi un po’ qua.Ma che cosa è il doppio mento?

Il doppio mento è uno strato di grasso che si forma intorno al collo dando la sensazione visiva che ci sia un altro mento cascante. Non è gradevole per chi vi guarda e soprattutto chi ce l’ha se ne vuole liberare senza rimpianto.

Qui ti segnaliamo alcune tecniche molto semplici per prevenirlo e per combatterlo.

Se sentite l’avanzare di un leggero imbolsimento del collo dovuto all’assunzione di qualche chilo di troppo nonostante conduciate una vita sana, vi basterà eliminare qualcosa dalla vostra dieta per ottenere ottimi risultati.

Se invece conducete uno stile di vita poco sano e avete preso peso, e avete il doppio mento è necessario dare una bella sferzata al vostro regime alimentare seguendo una dieta ipocalorica, accompagnata ad una costante attività fisica.

Oltre a seguire una dieta sana, potete eseguire alcuni esercizi che rinforzino il vostro muscolo platisma, un muscolo laminare del collo.



Ecco alcuni esercizi.

Stando davanti allo specchio, osservate soprattutto la zona dove si sviluppa il platisma (vd immagine su wikipedia), tirate giù il labbro inferiore, facendo attenzione alla trazione dei muscoli del collo. Potete ripetere questo esercizio più volte al giorno.

Spingete il pugno sotto il vostro mento – ovviamente il pugno deve essere abbastanza forte da tenere chiusa la vostra bocca – ora provate ad aprire la bocca e a forzare il pugno verso il basso.

Una volta davanti allo specchio continuate a spingere il labbro inferiore fino a vedere i denti comprese la gengive , fate questo senza tirare giù gli angoli della bocca.

Tenete il collo in trazione per alcuni secondi. Questo esercizio potete eseguirlo ogni volta che ne avrete la possibilità, un momento indicato potrebbe essere prima e dopo essere andati a dormire.

Un altro esercizio è quello di mantenere il capo rivolto verso l’alto, guardate il soffitto e cercate di allungare il collo più che potete.

Esistono in commercio degli involucri per il mento, servono a prevenire la formazione del doppio mento. Provateli mi hanno detto che funzionano.

Seguite una dieta regolare, fate un costante esercizio fisico ed eseguite gli esercizi che vi abbiamo proposto varie volte al giorno. Non è affatto necessario stabilire l’ora in cui vi dedicherete a questa attività, appena trovate il momento libero fatelo! Sceglietevi una musica accattivante e vedrete che diventerà un momento di pausa rigenerante.