Dal Salento un inno alla vita!

Il Salento è un posto di mostri o di favole, a seconda del vento. Di fronte alla deriva di una terra impolverata da ogni genere di inquinante, diossina su tutti, la Lega contro i tumori di Lecce lancia una campagna di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente e della salute in Puglia.Portavoce di questa nuova battaglia sono i Sud Sound System, da sempre impegnati nella denuncia dei problemi della loro terra attraverso la musica, e i quattordici musicisti dell’Ensemble Notte della Taranta guidato dal batterista Antonio Marra.

Il progetto sfocerà in un grande concerto che gli indomiti lottatori del reggae e l’Ensemble terranno il 6 settembre a Lecce, nell’area ex Foro Boario (ingresso superstrada Lecce-Brindisi), la manifestazione sarà presentata dalla conduttrice Rai SERENA DANDINI.

Allarmati dal forte aumento di tumori dovuto a fattori ambientali come le sostanze sprigionate dall’Ilva di Taranto, la centrale Enel di Cerano o il petrolchimico di Brindisi, i Sud Sound System sognano di “trasformare il Salento in un parco naturale, con tutti i salentini arruolati nella tutela del territorio”.



“Ci hanno chiesto di farci portatori di questo messaggio” dice Nando, stanco di doversi “barricare in casa per non sentire la puzza di zolfo che arriva da Cerano”. E ribellarsi diventa allora un gesto “artisticamente corretto”.

“La Puglia si sta rovinando come il resto del mondo – spiega ancora Nando – e la nostra idea è quella di ricreare un tessuto di cittadini e non di tossicodipendenti della televisione: se i politici decidono cose sbagliate, è anche perchè noi glielo lasciamo fare”.

Per favore fate girare l’informazione e non perdetevi questo meraviglioso concerto.

Ringrazio l’amico Airdave per la segnalazione. Altre informazioni le trovate qui.