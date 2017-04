Chi ha paura dei clown?

Un sondaggio ha indicato che i bambini sono spaventati dalle immagini dei clown, coulrofobia è il nome di questa strana e difficilmente spiegabile fobia; come hanno fatto questi simpatici intrattenitori circensi a diventare delle immagini terrificanti? Chiunque abbia letto il libro “It” di Stephen King non sceglierebbe probabilmente mai una decorazione per i bambini con le immagini di clown. E probabilmente i risultati di questo sondaggio effettuato fra i piccoli pazienti dell’Ospedale di Sheffield non hanno quindi sorpreso gli amanti del genere horror.

Il produttore di film horror Ramsey Campbell di orrore dice che il tema del clown spaventoso appare spesso nella cultura popolare ed è stato ripreso in moltissimi film (vd. Joker in Batman) e persino in alcuni episodi dei Simpson. “E’ il timore della maschera, il fatto che non cambia ed è falsamente sorridente” dice Campbell, che ha esplorato il tema del clown nella sua storia “The Other Side”e nel suo ultimo romanzo “The Grin of the Dark”.



Il Prof. Paul Salkovskis, direttore clinico del Centro ospedaliero di Maudsley per i disturbi d’ansia post traumatici ha avuto in cura un paziente che soffriva anche di coulrofobia. Crede che il timore dei bambini non sia legato ai clown in sé ma da un immagine per loro insolita e strana: “La gente ha di solito paura di cose che in qualche modo sono sbagliate, soprattutto se in sbagliate in modo poco familiare. Non è quasi certamente una reazione ai clowns, ma siamo sensibili alle cose che sono straordinarie, particolarmente sensibili quando siamo giovani. E non prende ovviamente troppo sul serio un sondaggio svolto all’interno dell’ospedale dove i bambini sono sicuramente molto suscettibili, infatti ha dichiarato: ”Il non essere a casa propria rende i bambini più suscettibili dei timori.”

Di certo è una fobia che esiste e fa anche parte dell’immaginario collettivo, Ramsey Campbell e il Prof. Paul Salkovskis ci hanno dato una mano a capire i motivi di questa fobia; e voi avete paura dei clown?