6 Secondi per rilassarsi.

Vi è mai capitata una di quelle giornate in cui non avete neanche il tempo per respirare, rimanere soli a pensare, o non potete rilassarvi? Una di quelle giornate durante le quali vi sentite un’ape operaia che va avanti e indietro tutto il giorno, ma non si può soffermare ad ammirare i fiori che ha intorno?

Vi piacerebbe che qualcuno vi desse dei piccoli suggerimenti su come rilassarsi e prendere le cose con un pochino più di calma? Forse di solito la vostra vita scorre tranquillamente, ma ci sono dei momenti in cui prendersi una pausa sembra impossibile, e avete bisogno di aiuto per capire cosa fare.

E se in quei giorni invece di concedervi una sera, un’ora o anche solo 15 minuti di relax, io vi dicessi che vi bastano 6 secondi?

Avete capito bene, ho detto proprio 6 secondi. Questo infatti è il tempo necessario per respirare bene, cioè in due secondi, inspirare l’aria attraverso il naso, e in quattro secondi espirare attraverso la bocca.

Ora vi chiederò di concedermi 12 secondi per un piccolo esperimento. Alla fine di questa frase, respirate nel modo che vi ho indicato inspirando per 2 secondi ed espirando per 4.

Perfetto. Una volta ancora quando avrete finito di leggere questa frase.

Anche se il tempo che avete speso per questo esercizio è piccolissimo, solo 6 secondi, questa piccola buona abitudine può veramente aiutare il vostro corpo e la vostra mente a rilassarsi. Lasciate che il ritmo del vostro cuore rallenti, fate scivolare via lo stress.

Adesso vediamo come potete applicare la respirazione rilassante durante una di quelle giornataccie assurde di cui abbiamo parlato poco sopra. Un trucchetto efficace è quello di abbinare la respirazione con un ‘attività che già normalmente ripetete durante il giorno. Per esemio, poniamo che voi siate una segretaria. Ogni volta che rispondete al telefono, respirate come vi ho insegnato prima di alzare la cornetta. (6 secondi sono un periodo di tempo più breve di quello necessario per far squillare una seconda volta il telefono, perciò nessuna si accorgerà di ciò che state facendo.)

Ecco alcuni esempi di attività durante le quali potete, avete indovinato, usare la respirazione rilassante.

B: Se siete un blogger fatelo ogni volta che premete il bottocino salva mentre scrivete un post.

R: Se registrate prenotazioni per dei voli, respirate ogni volta che vi capita un volo diretto ad est.

E: Se siete ingengneri respirate ogni volta che usate la calcolatrice.

A: Se site contabili, respirate ogni volta che vi capita un numero che finisce per 6.

T: Se site insegnanti, respirate ogni volta che la campanella suona.

H: Se siete operatori al casello autostradale, respirate quando si avvicina una macchina bianca .

E: Se siete un redattore, respirate ogni volta che effettuate una correzione.

Adesso datevi da fare e, con la vostra creatività, trovate anche voi nuovi modi per riuscire ad usare la respirazione rilassante.

Vi invito a scrivere nei commenti la frase che segue in cui sarete voi a riempire gli spazi bianchi:

Sono un ____________ e farò un bel respiro ogni volta che ________________.

Riuscirete a mettere in pratica questo piccolo esercizio oggi? Ricordatevi, anche le api operaie si riposano ogni tanto!